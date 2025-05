Nuclear Power-Expo, Adinolfi (Ain): “Piacenza culla nucleare italiano. Giusto avere prima fiera qui”

(Adnkronos) – “L’Italia sta partecipando con le proprie industrie a tutte le iniziative in corso in questo momento in Europa per rilanciare l’energia nucleare e contribuire a risolvere i problemi della decarbonizzazione in primo luogo, ma anche della sicurezza e dell’affidabilità dell’approvvigionamento energetico. Piacenza è stata la culla del nucleare italiano negli anni ‘70 e ‘80 e tutt’oggi vede una presenza significativa di aziende attive nel nucleare in Europa se non in Italia. Quindi, è giusto che la prima occasione di un evento per l’industria nucleare sia proprio qui, in questa città”. E’ quanto affermato da Roberto Adinolfi, presidente di Ansaldo Nucleare e vicepresidente di Ain – Associazione Italiana Nucleare, alla prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)