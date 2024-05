Obesità, dal Congresso ECO24 la Venice Declaration ‘problema di salute pubblica’

(Adnkronos) – L’obesità è un problema di salute pubblica. È questo il cardine della Venice Declaration 2024 firmata al Lido di Venezia in occasione del 31° congresso europeo sull’obesità, organizzato da Easo (European Association for the Study of Obesity) dove i massimi esperti- dal 12 al 15 maggio – si sono dati appuntamento per discutere su come parlare correttamente, dal punto di vista clinico, sociale e politico-sanitario, di una malattia ancora poco considerata e raccontata in modo sbagliato,

Tra i punti del documento, oltre al riconoscimento dell'obesità come malattia cronica non trasmissibile, equo accesso ai trattamenti, no alla discriminazione, sostegno a interventi basati sull'evidenza scientifica, adozione di un approccio complessivo favorendo lo scambio dei dati, miglioramento dell'accesso alle cure primarie e non solo specialistiche, utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi dei big data. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)