Palermo (Acea): “Insieme alla Luiss e Renault per una mobilità elettrica e smart”

(Adnkronos) – “Questo accordo punta sull’impiego di veicoli di nuova generazione integrati con l’app dell’università per la localizzazione e la prenotazione. Il progetto prevede la disponibilità di auto per docenti e studenti, prenotabili direttamente dall’applicazione” ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, presso il Campus Luiss di viale Romania, durante il lancio del nuovo servizio di mobilità sostenibile “Luiss Green Mobility” che si rinnova grazie alla collaborazione strategica con Acea e Renault Italia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)