Pampers Village al debutto a Milano, sosterrà genitori e bambini

(Adnkronos) – Una mamma su due si sente sola. Un papà su tre si sente inadeguato. Sono i dati emersi dall’Osservatorio sulla genitorialità promosso da Pampers e realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra. La fotografia scattata racconta quanto essere genitori significhi anche affrontare delle difficoltà. Ecco che Papers Italia lancia il Pampers Village, un luogo fisico e digitale dove le famiglie creano relazioni e dove si ricostruisce un senso di comunità. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)