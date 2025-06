Paolo Barelli: “Elezioni Coni? Spero in cambio di marcia rispetto al passato” – Video

(Adnkronos) – “Domani ci saranno le elezioni del Coni e mi auspico ci sia un cambio di marcia netto con il passato, quindi che ci sia un rapporto di dialogo aperto reale, e non solo dichiarato, con tutte le autorità, il governo in primi, che sostengono lo sport italiano”. Così all’Adnkronos il presidente Fin Paolo Barelli parlando delle elezioni per la presidenza del Coni che si terranno domani, a margine della conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione del trofeo Settecolli Ip – Internazionali di nuoto, in programma da giovedì 26 a sabato 28 allo stadio del nuoto, presso la sala conferenze delle piscine del Foro Italico a Roma. “Spero quindi in un distacco con quello che è successo negli ultimi anni in cui c’è stata una contrapposizione inutile (tra mondo dello sport e governo, ndr) che non ha giovato alle Federazioni, alle società sportive, ai campioni e a tutto il sistema sportivo italiano”, spiega ancora Barelli. “La 61esima edizione del Settecolli avrà più di 30 e oltre campioni internazionali, medagliati appunto a livello mondiale. Ci saranno inoltre 800 atleti quindi sarà un grande spettacolo, propedeutico per i campionati mondiali di fine luglio a Singapore”, ha detto ancora parlando della manifestazione sportiva. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)