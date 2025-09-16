Patruno (Reg. Puglia): “Connubio turismo-cultura è il 20% del PIL pugliese”

(Adnkronos) – “Il connubio tra cultura e turismo ha determinato un impatto del 20% sul PIL pugliese. Un quinto della ricchezza che si produce oggi in Puglia deriva dall’abbinamento dei due settori. Lo ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante. “La sfida del futuro è quella di puntare sulla cura, sul benessere e sulla felicità. L’idea è che la cultura possa essere oggi, in questa nuova fase, uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita delle persone”. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)