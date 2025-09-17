Pensioni: Brambilla (Itinerari Previdenziali), ‘problema pensioni sottovalutato dalla politica’

(Adnkronos) – “Il sistema pensionistico è il più grande patto intergenerazionale che un Paese può fare, cambiare le regole in continuazione significa mettere in dubbio l’intero sistema. Un problema sottovalutato dalla politica e dalla Corte costituzionale che può minare la coesione sociale”. Così, Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, alla presentazione dell’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate “La svalutazione delle pensioni in Italia”: studio, realizzato da Itinerari Previdenziali e Cida, che analizza gli effetti sulle rendite dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni applicati negli ultimi trent’anni, concentrandosi soprattutto sulle novità introdotte dalle più recenti manovre finanziarie. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)