Pipeline & Gas, Cagnoli (Cig): “Gas importante con evoluzione verso molecole verdi”

(Adnkronos) – Quando si parla di transizione energetica “il gas, nella sua forma liquida ma anche nella sua forma gassosa, è importante nel momento in cui avrà un'evoluzione verso l'utilizzo anche di molecole verdi. In particolar modo ricordiamo il biometano, le miscele di idrogeno del gas naturale e il bio Gpl”. Queste le parole di Stefano Cagnoli, direttore generale Comitato italiano gas – Cig, a margine della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)