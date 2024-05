Potestà (Mediapoint & Exhibitions): “Grande soddisfazione per partecipazione operatori esteri a terza edizione Pipeline & Gas Expo”

(Adnkronos) – “La soddisfazione è grande soprattutto per quanto riguarda la partecipazione di operatori esteri. Organizzare una fiera di nicchia come questa, interamente dedicata al comparto delle pipeline, significa rivolgersi ad un target di operatori numericamente non elevatissimo. Il fatto che gli operatori qui presenti siano venuti dall’America latina, dal centro e dall’est dell’Europa, dal Nord America e dal Canada, è un elemento di grandissima soddisfazione”. Lo afferma il direttore di Mediapoint & Exhibitions, Fabio Potestà, commentando i risultati terza edizione del Pipeline & Gas Expo (PGE), l’unica mostra-convegno a livello europeo dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche. La kermesse, che raccoglie le principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari, si è svolta nei padiglioni di Piacenza Expo ed è organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)