Premio Fair Play Menarini, Figo: “Il rispetto importante fuori e dentro il campo”

(Adnkronos) – “Sono molto onorato di ricevere il Premio internazionale Fair Play Menarini. E’ per me motivo di orgoglio questo premio ed è anche importante per me riceverlo ora che non sono più in attività, come riconoscimento di una carriera di 20 anni. Sono molto soddisfatto”. Lo ha detto il Pallone d’Oro Luis Figo, stella del Barcellona, del Real Madrid e dell’Inter, parlando con i giornalisti a Fiesole dove ha ricevuto il riconoscimento della Fondazione Fair Play Menarini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)