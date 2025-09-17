Previdenza complementare: Arca Fondi e Itinerari Previdenziali lanciano proposte per il futuro

(Adnkronos) – Rilanciare la previdenza complementare come pilastro del welfare italiano e leva per la crescita economica: è stato questo il tema al centro del convegno organizzato da Arca Fondi SGR e Itinerari Previdenziali presso la Camera dei Deputati. Esperti, istituzioni e rappresentanti del settore hanno discusso la necessità di interventi mirati per favorire l’adesione ai fondi pensione, soprattutto tra i lavoratori delle PMI, che rappresentano oltre il 60% dei dipendenti ma registrano tassi di iscrizione inferiori al 10%. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)