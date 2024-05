Pro Vita & Famiglia Onlus, sen. Malan: ‘Non solo aborto come scelta’

(Adnkronos) – “La Legge 194 prevede la possibilità dell’interruzione di gravidanza, ma prevede anche la possibilità di sostegno alle donne che sono in difficoltà, che possono considerare di interrompere la gravidanza in modo che, se lo desiderano, possano portarla a termine perché ci deve essere il diritto di scelta, non deve esserci soltanto l'aborto. La scelta può anche essere portare a termine la gravidanza”. Sono le parole di Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa dal titolo “Se l’Europa cambia, tu cambia l’Europa”, in cui è stato presentato il Manifesto Valoriale di Pro Vita & Famiglia onlus, redatto in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, insieme ai nomi dei primi candidati che – finora – lo hanno sottoscritto, presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)