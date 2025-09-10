20 C
Progetto Youth4Love di Actionaid: i giovani chiedono più ascolto e sicurezza a scuola

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dall’indagine “Affettività e stereotipi di genere. Come gli adolescenti vivono relazioni, genere e identità” di ActionAid realizzata con Webboh, nell’ambito del progetto Youth4Love, realizzato per sviluppare, implementare e valutare un programma educativo integrato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane è emersa una forte disconnessione tra politica e nuove generazioni, che non si sentono ascoltati o rappresentati dalla classe politica attuale. Per i giovani sentirsi al sicuro è ciò che più conta, perché aiuta a sentirsi più sereni e tranquilli. A tal proposito, la scuola potrebbe mettere in atto molteplici soluzioni per garantire maggior sicurezza: tra le principali richieste degli studenti l’istituzione di un consultorio e più ascolto e comprensione da parte del corpo docente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

