Puglia, De Franchi (Regione Puglia): “Con portale lasciata traccia per pugliesi”

(Adnkronos) – “‘Tutta la Puglia che c’è e la differenza si vede’, nei mesi precedenti, per circa otto mesi, abbiamo avviato un percorso partecipativo che ha toccato i vari stakeholder regionali, gli assessori, i dirigenti attuatori delle politiche, i cittadini per lasciare una traccia e una doverosa accountability nei confronti della comunità pugliese che ha visto crescere in maniera esponenziale alcuni dati come quelli sull’economia, sanità, agricoltura e del welfare”. Lo ha detto il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, a margine dell’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)