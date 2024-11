(Adnkronos) – Pulsee Luce e Gas, operatore nazionale di energia domestica che fa capo al Gruppo Axpo in Italia, annuncia nuovi piani di espansione per il prossimo triennio. Dopo il raddoppio dei clienti digital in poco più di un anno, Pulsee Luce e Gas conta oggi un portafoglio complessivo, distribuito in tutta Italia, di 200 mila clienti (POD, Point of Delivery), che stima una crescita del +65% entro il 2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)