Renoldi (Bracco Imaging), ‘A Expo Osaka bilancio positivo per Bracco’ 

(Adnkronos) – “La presenza all’Expo di Osaka sta rappresentando per Bracco un momento importante. Abbiamo ancora un mese di lavoro per continuare a valorizzare la nostra presenza, ma la sponsorship sta dando importanti frutti dal punto di vista del branding, di immagine e dello standing della nostra azienda in Giappone”. Lo ha detto Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging intervenendo all’Expo di Osaka, nel National Day dedicato all’Italia che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del ministro alla cultura Alessandro Giuli e l’esibizione del corpo di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)