mercoledì 17 Settembre 2025
Renoldi (Bracco Imaging), ‘Giappone leader in gestione longevità’

(Adnkronos) – “Il Giappone sta affrontando la sfida della longevità e dell’invecchiamento da diversi anni. Se riusciamo a studiare il modo in cui approccia a questi ambiti, potremmo consentire all’Italia di diventare estremamente competitiva anche dal punto di vista della presa in carico del paziente anziano”. Così Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging, alla presentazione della mostra di Fondazione Bracco presso l’Ambasciata italiana a Tokyo, dove si è tenuto l’incontro ‘Dialogo tra Giappone e Italia su scienza, cultura e longevità’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

