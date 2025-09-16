Resmini (a.Quantum): “Al Campus Luiss lanciamo il Car Sharing elettrico per studenti: Università contesto ideale”

(Adnkronos) – “a.Quantum, società del gruppo Acea, sviluppa infrastrutture integrate di mobilità, installando colonnine di ricarica e fornendo un sistema digitale completo per gestire prenotazioni, pagamenti e ricariche. Le università, frequentate da giovani inclini ad adottare le tecnologie, sono contesti ideali per testare e migliorare questi servizi” così Enrico Resmini, amministratore delegato a.Quantum in occasione dell’inaugurazione, presso il Campus Luiss, della nuova flotta destinata al Car Sharing elettrico, che rientra nel servizio di mobilità sostenibile targato Luiss Green Mobility. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)