Robotica, Resmini (a.Quantum): “Per Acea necessario entrare in questo mondo”

"Entrare nel mondo della robotica non è solo un'opportunità ma una necessità per chi come Acea è uno dei più grandi operatori infrastrutturali del Paese. Le infrastrutture stanno cambiando: nel passato si facevano condotte per l'acqua o cavi per la distribuzione elettrica, oggi bisogna pensare a infrastrutture intelligenti, dotate di sensori che alimentano con dati e applicazioni robotiche il modo con cui si adoperano." Ha dichiarato Enrico Resmini, Amministratore Delegato di a.Quantum, società del Gruppo Acea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, dell'energia e dell'ambiente.