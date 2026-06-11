Roma, a pochi passi dalla Nuvola dell’Eur il degrado spinge i cittadini a camminare in strada

Fra la fermata della metropolitana Eur-Fermi e il centro congressi La Nuvola, il passaggio pedonale lungo via Cristoforo Colombo si trasforma in 250 metri di degrado fra bottiglie, pezzi di vetro, rifiuti e feci. Uno spazio in controtendenza rispetto alle altre aree verdi del quartiere. Tanto che in molti scelgono di passare a pochi passi da scooter, auto, bus e mezzi pesanti che sfrecciano verso il centro della Capitale.