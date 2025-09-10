22 C
Roma Tor Vergata, Cortellesi: “Storie e parole siano strumenti di trasformazione sociale”

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Considero questa onorificenza non solo un premio all’impegno, ma anche come un segno che l’impegno collettivo può cambiare le cose. Voglio dedicarlo alle colleghe e ai colleghi artisti, negli ultimi tempi ingiustamente vilipesi, e a chi, come voi, continua a credere che la parola, gli esempi e le storie possano diventare strumenti di trasformazione sociale”. Così l’attrice e regista Paola Cortellesi, alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica all’attrice e regista Paola Cortellesi tenutasi nell’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere dell’università degli studi di Roma Tor Vergata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

