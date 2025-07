Roma Tor Vergata, Introna: “All’open day, oltre all’offerta formativa, si è parlato di locazioni, tasse ed aspetti pratici”

(Adnkronos) – “Per l’Open Day estivo abbiamo cambiato un po’ di cose, oltre agli studenti sono infatti stati coinvolti i genitori, che in questo periodo dell’anno hanno più tempo e anche i ragazzi sono più rilassati. Abbiamo predisposto spazi in cui era possibile trovare tutta la nostra offerta formativa. Oltre a questa, sono stati presentati i servizi offerti dall’università, compresi quelli legati alla locazione e ad aspetti più pratici, come le tasse. Vogliamo far capire agli studenti che siamo qui per aiutarli ad orientarsi”. Così Vito Introna, delegato del rettore all’Orientamento, tutorato e placement dell’università di Roma Tor Vergata, all’edizione estiva dell’Open Day 2025 dell’Ateneo, tenutasi presso la Macroarea di Ingegneria. Un’occasione concreta per ragazzi e genitori per approfondire l’offerta formativa e ricevere informazioni utili ad affrontare con consapevolezza la scelta del percorso universitario. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)