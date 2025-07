Roma Tor Vergata, Levialdi Ghiron: “Open day permette di approfondire competenze e capacità”

(Adnkronos) – “Iniziative come l’Open day odierno consentono ai ragazzi di approfondire, all’interno di se stessi, le competenze e le capacità che possono poi aiutare a una scelta molto più consapevole. Questi momenti di approfondimento risultano fondamentali”. Sono le parole di Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione dell’edizione estiva dell’Open Day 2025, tenutosi presso la Macroarea di Ingegneria. Un’occasione concreta per approfondire l’offerta formativa dell’Ateneo e ricevere informazioni utili ad affrontare con consapevolezza la scelta del percorso universitario. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)