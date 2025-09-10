20.6 C
Roma Tor Vergata, rettore Levialdi Ghiron: "Dottorato a Cortellesi per impegno su solidarietà e cura persona"

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Il dottorato è stato conferito per l’impegno di Paola Cortellesi sui temi di solidarietà, rispetto reciproco, cura della persona e sul contributo alla sanità pubblica”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica all’attrice e regista Paola Cortellesi tenutasi nell’Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere dell’università degli studi di Roma Tor Vergata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

