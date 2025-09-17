24.3 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rotocalco n° 37 del 17 settembre 2025

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Youth4Love di ActionAid raggiunge l’Aquila: bullismo è forma di violenza più segnalata a scuola; Bracco e Accademia Teatro alla Scala incantano l’Expo di Osaka; Lo stabilimento Ferrero di Balvano accoglie il futuro: visita dei ragazzi del “Punto luce” di Save the Children; Dalla Musica alla cultura Pop: il viaggio di LEG Live Emotion Group nell’universo dello spettacolo; Roma Tor Vergata, Paola Cortellesi riceve dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica; Giovani: la Generazione Alpha si sente libera di sognare;Spettacolo, la musica viaggia in maniera sostenibile con Regionale: Trenitalia partner ufficiale di X Factor 2025; Terzo settore: in quattro anni solida crescita complessiva dei lasciti solidali; Pampers Village al debutto a Milano, sosterrà genitori e bambini; Lavori terminati in anticipo, riapre tratto di via Trionfale a Roma; Dal vino transfrontaliero al parco artistico nel Collio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
24.8 °
22.1 °
61 %
2.7kmh
0 %
Mer
23 °
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati