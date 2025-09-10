Salus tv n° 36 del 10 settembre 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Tumori testa-collo, al via la campagna Make Sense Campaign Capristo (Cattolica), Semaglutide primo trattamento a lungo termine per l’obesità che migliora qualità di vita paziente e rischio di mortalità Riccaboni: “L’immuno-oncologia allunga la vita e riduce l’impatto economico della cure dei pazienti oncologici” A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Stess e paure da ritorno a scuola per il 45% degli studenti. I consigli della psicoanalista Adelia Lucattini su come affrontare al meglio questo periodo —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)