Salute, Campitiello (MSal): “La prevenzione è il miglior farmaco”

"Ritengo che la prevenzione si faccia con la parola, con la comunicazione. Infatti, la prevenzione è il miglior farmaco, non dobbiamo aspettare di curare le patologie, ma dobbiamo prevenirle. Noi come istituzione investiremo tanto nella comunicazione: il Prevention Hub nasce per questo, per la comunicazione della prevenzione. I cittadini hanno bisogno di riprendere fiducia nel Sistema sanitario nazionale e lo fanno se noi lanciamo per primi messaggi chiari e trasparenti per far riprendere fiducia nei medici, nelle istituzioni e in quello che possiamo fare per favorire la prevenzione". Così Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, all'incontro scientifico-istituzionale "Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani", organizzato da Aristea International con il contributo non condizionante di Gsk e Msd a Roma. Al centro della discussione tra Società scientifiche, istituzioni, mondo accademico e associazioni l'adolescente e le strategie in grado di contrastare i principali rischi per la salute pubblica.