20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, Campitiello (MSal): “La prevenzione è il miglior farmaco”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ritengo che la prevenzione si faccia con la parola, con la comunicazione. Infatti, la prevenzione è il miglior farmaco, non dobbiamo aspettare di curare le patologie, ma dobbiamo prevenirle. Noi come istituzione investiremo tanto nella comunicazione: il Prevention Hub nasce per questo, per la comunicazione della prevenzione. I cittadini hanno bisogno di riprendere fiducia nel Sistema sanitario nazionale e lo fanno se noi lanciamo per primi messaggi chiari e trasparenti per far riprendere fiducia nei medici, nelle istituzioni e in quello che possiamo fare per favorire la prevenzione”. Così Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, all’incontro scientifico-istituzionale “Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani”, organizzato da Aristea International con il contributo non condizionante di Gsk e Msd a Roma. Al centro della discussione tra Società scientifiche, istituzioni, mondo accademico e associazioni l’adolescente e le strategie in grado di contrastare i principali rischi per la salute pubblica.   —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
20 ° C
20.8 °
19.3 °
96 %
1kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati