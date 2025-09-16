Salute: Fondazione Sigenp, ‘obiettivo favorire ricerca indipendente in pediatria’

(Adnkronos) – Promuovere la ricerca indipendente in pediatria e dotare i clinici di più studi e dati sui farmaci da impiegare nei più piccoli, in particolare per la cura delle malattie croniche gastrointestinali, in crescita esponenziale nei bambini. Nasce con questi obiettivi la Fondazione Sigenp, Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, la prima in Italia in ambito pediatrico che ha origine dal una società scientifica, la Sigenp. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)