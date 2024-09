Salute, Lorenzin: “Caregiver sono pilastro dell’assistenza ma a carico delle famiglie”

(Adnkronos) – “I caregiver rappresentano tutto nel nostro Paese, da un lato, non solo per quanto riguarda le demenze, ma pensiamo a tutti i temi legati alla salute mentale, ma anche all’assistenza di una malattia, sono un pilastro dell’assistenza, che, però, è maggiormente a carico delle famiglie”. A dirlo Beatrice Lorenzin, senatrice e co-presidente dell’intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l’Alzheimer, a margine dell’evento di presentazione, organizzato da Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, in occasione del proprio decennale di fondazione, della campagna di sensibilizzazione per invitare la popolazione ad essere maggiormente consapevole dei benefici di un corretto stile di vita e ad adottarli anche come prevenzione alle demenze. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)