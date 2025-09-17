28.3 C
mercoledì 17 Settembre 2025
Salute: malattie croniche intestinali, un guida per migliorare l’aderenza alle cure

(Adnkronos) – L’aderenza terapeutica è un aspetto fondamentale nella gestione delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Mici), come la colite ulcerosa o la malattia di Crohn. Se il paziente non segue lo schema di cura, infatti, il rischio di una riacutizzazione aumenta di 5 volte e cresce anche il pericolo di un ricovero ospedaliero, con costi che impattano non solo in termini di salute ma anche di sostenibilità del Sistema sanitario. Per aiutare clinici e pazienti a migliorare l’aderenza alle cure è stato redatto il primo consensus paper (Therapeutic adherence in inflammatory bowel disease: user guide from a multidisciplinary modified Delphi consensus) coordinato da Ferring Italia e già pubblicato sulla rivista ‘Digestive and Liver Disease’ . I 12 statement del documento, presentato a Milano, mirano a promuovere una comunicazione medico-paziente più efficace e strategie ad hoc per fascia d’età, compresi il supporto psicologico e il coinvolgimento dei caregiver, quando necessario. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

