Salute, Patriarca: “Rifinanziamento Fondo Alzheimer è strumento utile per gestire patologia complessa”

(Adnkronos) – “Il rifinanziamento del Fondo Alzheimer è stata una battaglia vinta, in quanto lo si è rifinanziato con un importo superiore al doppio rispetto allo stanziamento precedente, attualmente stanziato a 35 milioni di euro ed è uno strumento importante di cui dispongono le Regioni. Speriamo che vengano fatti dei progetti efficaci per dare le migliori risposte possibili a chi aspetta da questo finanziamento un aiuto per gestire una patologia che è sempre più complessa”. Così, Annarita Patriarca, componente Commissione Affari Sociali e co-presidente intergruppo per le neuroscienze, a margine dell’evento di presentazione, organizzato da Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, in occasione del proprio decennale di fondazione, della campagna di sensibilizzazione per invitare la popolazione ad essere maggiormente consapevole dei benefici di un corretto stile di vita e ad adottarli anche come prevenzione alle demenze.

