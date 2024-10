Salute: ‘patto per l’eliminazione epatite C’, insieme società scientifiche pazienti e istituzioni

(Adnkronos) – Società scientifiche, associazioni pazienti e Istituzioni si sono riunite a Roma, in occasione dell’evento “Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è adesso. Strategie e modelli organizzativi per riscrivere la storia delle epatiti virali” promosso da Gilead Sciences, per sottoscrivere il “Patto per l’eliminazione dell’Epatite C”. In questa occasione, le realtà coinvolte si sono appellate al governo affinchè l’attuale screening gratuito venga non solo prorogato ma anche ampliato ad una più vasta platea di persone. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)