Salute: psicologo Lazzari, ‘comunicazione medico-paziente centrale in aderenza cure Mici’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Nelle malattie croniche il paziente è il principale protagonista del suo problema di salute. L’aderenza al trattamento dipende anche da un buon allineamento tra le motivazioni dei sanitari, quindi ciò che i sanitari desiderano, e le motivazioni del paziente. Bisogna lavorare per costruire una buona relazione e comunicazione medico-paziente”. Così David Lazzari, direttore dell’Unità operativa complessa di Psicologia dell’azienda ospedaliera di Terni e past president del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop), alla presentazione della prima guida pratica per migliorare la gestione delle Mici, Malattie infiammatorie croniche intestinali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

