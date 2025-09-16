Salute, Romano (Sigenp): “Fondazione vuole ampliare ricerca pediatrica”

(Adnkronos) – “La Fondazione Sigenp nasce dall’esigenza di ampliare le possibilità di ricerca nell’ambito della pediatria. E’ la prima società scientifica che si dota di una Fondazione che ha l’obiettivo di captare eventuali finanziamenti che non provengono dall’industria del farmaco, bensì dal territorio, dalle aziende del terzo settore”. Sono le parole di Claudio Romano, presidente Sigenp – Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica e presidente della Fondazione Sigen. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)