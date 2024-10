Salute, Rossi: “Omeopatia è di supporto al lavoro degli oncologi e alla qualità di vita dei pazienti”

(Adnkronos) – “L’omeopatia è una terapia di supporto, quindi non va a inficiare il lavoro degli oncologi, ma va a supportare il lavoro degli oncologi nel ridurre gli effetti avversi e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La Regione Toscana è ormai più di dieci anni che ha acconsentito e sono nate diverse strutture che erogano prestazioni di medicina complementare, inclusa l’omeopatia, nei 19 ospedali della Regione” A dirlo Elio Rossi, medico omeopata e responsabile del Centro Regionale per la Medicina Integrata della regione Toscana, dell’evento ‘Oncologia integrativa: il ruolo dell’omeopatia’, organizzato a Milano. Nel corso della conferenza stampa si è approfondito il ruolo dei medicinali omeopatici nel quadro dell’oncologia integrativa, come supporto alle terapie convenzionali.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)