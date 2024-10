(Adnkronos) – “In Piemonte come in tutta Italia servono centri multifunzionali che si prendano cura della persone a 360 gradi”. Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica partecipando alla prima edizione del convegno ‘Sla: Metabolismo e Nutrizione. Nuove frontiere nella presa in carico’, all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)