martedì 16 Settembre 2025
Salute, Staiano (Espghan): “Cambiato approccio a patologie bambini: da reattivo a preventivo”

(Adnkronos) – “C’è l’esigenza di promuovere ancora oggi la ricerca in campo pediatrico, soprattutto in un’epoca di innovazione tecnologica e  trasformazione delle conoscenze”. C’è un cambiamento nell’approccio alle patologie dei bambini. “Fino a ora pensavamo a una medicina di tipo reattivo, basata sul sintomo, per porre la diagnosi. Oggi, invece, parliamo sempre più di una medicina predittiva e preventiva”. Così, Annamaria Staiano, presidente Espghan –  European society for paediatric gastroenterology hepatology and nutrition, in occasione della presentazione, a Milano, della Fondazione Sigenp -Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, la prima in Italia in ambito pediatrico nata da una società scientifica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

