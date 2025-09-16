Salute, Staiano (Espghan): “Fondazione Sigenp favorirà sinergia tra stakeholders”

(Adnkronos) – “La Fondazione Sigenp favorirà la collaborazione tra i vari stakeholders che portano avanti gli stessi obiettivi – professionisti, industrie e istituzioni – per promuovere la salute del bambino. L’interazione deve rispettare dei criteri ben precisi, basandosi sulla chiarezza degli obiettivi da raggiungere, sulla garanzia che questi siano condivisi, e sull’autonomia, soprattutto in campo accademico, lasciando dunque l’università sempre indipendente da ogni istituzione per portare avanti questo tipo di ricerca”. Così Annamaria Staiano, presidente Espghan – European society for paediatric gastroenterology hepatology and nutrition, in occasione della presentazione, a Milano, della Fondazione Sigenp – Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)