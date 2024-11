(Adnkronos) – Gabriele Salvatores torna oggi al cinema con ‘Napoli New York’. Il regista porta sul grande schermo (con 01 Distribution) una favola nata dopo essere entrato in possesso di una storia scritta da Federico Fellini e Tullio Pinelli, alla fine degli Anni ’40, di cui si sapeva poco e niente. Un ‘trattamento-sceneggiatura’ di 80 pagine che il regista ha trasformato in un film sulla solidarietà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)