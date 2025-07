Sanità: performace regionali, Crea incorona il Veneto e la Calabria resta in coda

(Adnkronos) – Le performance sanitarie regionali e la soddisfazione delle aspettative che i cittadini nutrono verso il servizio di sanità pubblica sono in stretta connessione. Nelle regioni più performanti c’è infatti un maggior livello di appagamento. E’ quanto emerge dalla 13a edizione dello studio ‘Livelli di tutela della salute, le performance regionali’, dedicato all’analisi dei parametri relativi alla qualità del servizio, all’universalità e all’equità del Ssn, ma anche alla soddisfazione dei cittadini e alla percezione della qualità di vita nelle diverse regioni italiane. Realizzato dal Centro per la ricerca economica applicata in sanità – Crea dell’università degli studi di Roma “Tor Vergata” e condotto con il contributo di 107 stakeholder del Ssn, il report conferma che la Regione con la migliore performance è il Veneto, che raggiunge il 55% del massimo teorico possibile, seguito dalla Provincia Autonoma di Trento con il 50%. La Calabria, invece, si posiziona all’ultimo posto con il 23%. Nonostante il divario tra Nord e Sud Italia rimanga significativo, si osserva una progressiva riduzione delle disparità, con un miglioramento più marcato nelle regioni del Mezzogiorno. Tra gli indicatori considerati anche quelli che offrono uno scorcio sulla sostenibilità futura del sistema sanitario pubblico, come prevenzione e gestione della cronicità. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)