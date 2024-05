Santangeli: I fiori di Monte Inferno, una mostra per raccontare, attraverso la bellezza, un luogo difficile e complesso

(Adnkronos) – Santangeli: “Questa installazione è l'ultimo capitolo di un progetto più ampio sulla discarica di Borgo Montello, chiusa ormai da qualche anno. Ho iniziato a lavorare al progetto quando era ancora aperta, per far conoscere il danno ambientale mentre poi mi sono ritrovata a raccontare il danno umano, due temi strettamente connessi” ha spiegato Patrizia Santangeli, autrice e regista della mostra “I fiori di Monte Inferno” alloggiata all'interno del Forum Compraverde Buygreen, ultimo atto di un progetto multidisciplinare che ha voluto raccontare, attraverso la bellezza, un luogo difficile e complesso: la discarica di Borgo Montello, in provincia di Latina. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)