(Adnkronos) – Santaniello: "Le risorse umane sono importantissime nel contesto di Alice e per tutte le compagini aziendali, in un momento in cui il mercato ha una forte crescita occupazionale. Gli ultimi dati ISTAT danno il 62% di occupati in Italia" così Alfonso Santaniello, head of vertical logistics Manpower Group, intervenuto all'evento promosso da Alis su "La logistica europea al centro degli scenari geopolitici mondiali".