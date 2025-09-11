Save the Children e Ferrero insieme per il futuro dei bambini

(Adnkronos) – “Attraverso la visita nello stabilimento Ferrero di Balvano i bambini comprendono che qui possono costruire il loro futuro”. È quanto dichiara Enrico Serpieri, head of strategical development of Italy – Europe programmes di Save the Children, a margine della visita dei ragazzi e delle ragazze del Punto luce di Potenza allo stabilimento Ferrero di Balvano. “Ferrero – ha continuato – per Save the children è prezioso ed è sempre molto importante” perché “sostiene molti nostri progetti”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)