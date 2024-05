Scrivere nel vento, Caradonna (FerrovieNord): “Mostra accompagna creazione di museo della mobilità”

(Adnkronos) – “La mostra che inauguriamo è parte di un’esperienza a tappe che precede e accompagna la creazione di “Sarò”, un vero e proprio museo della mobilità di prossima realizzazione a Saronno. Un unico elemento che racchiude al proprio interno la storia della ferrovia.”. Lo ha detto Fulvio Caradonna, presidente di FerrovieNord, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”. Promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) – in collaborazione con l’università degli studi di Milano-Bicocca – l’esposizione è stata organizzata in occasione del Bicocca Music Festival 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)