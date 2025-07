Sicurezza sul lavoro: ing. Penati, ‘Bene nuova norma che porta cultura sicurezza a scuola’ 

(Adnkronos) – “Il tema della sicurezza, sia in generale che relativamente ai luoghi di lavoro e ai cantieri, è importantissimo non solo per i professionisti, ma anche per tutta la collettività, soprattutto alla luce della nuova norma che prevede l’insegnamento nelle scuole della cultura della sicurezza “. Sono le parole di Carlotta Penati, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in occasione dell’evento ‘La cultura della sicurezza nei cantieri’ organizzato a Palazzo Lombardia a Milano dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e dalla Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri Lombardia – Croil al fine di contribuire attivamente alla sensibilizzazione della società civile sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)