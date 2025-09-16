24.7 C
Smart City, Busia (Anac): “Digitale crea partecipazione dei cittadini”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Anche l’amministrazione pubblica deve investire sul digitale, strumento per creare partecipazione vera dei cittadini. C’è bisogno del contributo di questi grazie a reti che collaborano e all’intelligenza artificiale. Noi stiamo investendo sulla piattaforma unica della trasparenza che fa risparmiare i costi e crea intelligenza. Gli investimenti pubblici sono un volano per creare sviluppo sostenibile.” Ha dichiarato il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

