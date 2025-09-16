Smart City, Carriero (Keiron Interactive): “Tecnologia sia pensata per i cittadini e non come ostacolo”

(Adnkronos) – “Oggi si è parlato di co-intelligenza urbana, e abbiamo riflettuto sul fatto che la cosa importante è mettere il cittadino al centro e considerarlo come un punto di partenza. La tecnologia dev’essere pensata e ragionata sulla necessità vera e propria richiesta dal cittadino perché sia un valore aggiunto e non un ostacolo.” Ha dichiarato Renzo Carriero, CEO e Co-founder di Keiron Integrative a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)