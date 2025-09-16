26.5 C
Smart City, Giovannini (Tor Vergata): “Necessario integrare politiche e coinvolgere cittadini”

REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La città è un luogo complesso e per questo servono soluzioni complesse. Bisogna integrare le politiche settoriali fra di loro oltre a coinvolgere i cittadini, la società civile e le imprese. Le best practices vanno imparate da esempi all’estero ma anche in Italia, pensiamo alle nove città che hanno deciso di diventare decarbonizzate entro il 2030 e stanno attuando un approccio sistemico” Ha dichiarato Enrico Giovannini, Professore ordinario di Statistica economica e Sviluppo sostenibile dell’Università di Roma Tor Vergata a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

