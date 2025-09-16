Smart City, Rinaldi (Humans.tech): “Tecnologia sia trasparente per i cittadini”

(Adnkronos) – “Oggi al Forum Mobility abbiamo parlato di co-intelligenza. Per Humans.tech significa connettere ecosistemi attraverso la tecnologia, in modo che non sia solo la città ad essere smart ma la tecnologia stessa ad essere trasparente per il cittadino” Ha dichiarato Carlo Rinaldi, Director of Marketing & Communications di Humans.tech a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)