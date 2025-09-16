Smart City, Valente (Consecution Group): “Cultura della sostenibilità va elevata nelle aziende”

(Adnkronos) – “Abbiamo cercato di portare la testimonianza di una PMI raccontando l’esempio virtuoso di un’azienda che sta cercando di implementare delle politiche di mobilità sostenibile nella propria organizzazione. Bisogna elevare la cultura della sostenibilità all’interno dell’azienda e cercando di interpretare il cambiamento passo dopo passo, coinvolgendo i clienti in pratiche più efficienti e meno inquinanti.” Ha dichiarato Lorenzo Valente, Sustainability Advisor di Consecution Group a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)